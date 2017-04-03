Перекроют улицы: на Вторчермете пройдет вторая тренировка военной техники к параду Победы

Часть автобусов на это время поменяет маршруты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В среду, 5 апреля, на Вторчермете военные вновь проведут репетицию парада ко Дню Победы . Проехать нельзя будет от Окружной до Военной в течение трех часов, сообщили в администрации Екатеринбурга 4 апреля.

Репетиция пройдет с 10 утра до часа дня. На это время для движения транспорта закроют 2-ю Новосибирскую от Палисадной до Окружной, Зенитчиков от Палисадной до Братской, Патриса Лумумбы от Братской до Военной и Эскадронную от Окраинной до 2-й Новосибирской.

Из-за перекрытия дорог автобусы, которые ездят по улице 2-я Новосибирская, изменят маршруты.

018-й маршрут в это время пустят до 32-го военного городка — до остановки «Палисадная». Часть автобусов №26 будет ходить с 9 утра до 2 дня от «Умельцев» до «Меги», а вторая часть — от больницы №24 до «Глобуса». 024-й маршрутка поедет только до трамвайной остановки «Мусоргского» и обратно. 077-я маршрутка поедет только до остановки «Магазин «Клен».