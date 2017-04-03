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«Будем стоять до победы!»: недовольные «Платоном» дальнобойщики бастуют на ЕКАД

«Будем стоять до победы!»: недовольные «Платоном» дальнобойщики бастуют на ЕКАД
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Фото: предоставлено участником забастовки
По словам водителей, грядущее повышение платы за проезд большегрузов по федеральным трассам неминуемо приведет к росту цен.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Вслед за всероссийской акцией против системы «Платон», состоявшейся 27 марта, во многих регионах начались забастовки перевозчиков, недовольных повышением платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. Нынешний тариф, который составляет 1,53 рубля за километр, повысят 15 апреля на 25%, то есть до 1,91 рубля. Однако по мнению представителей Объединения перевозчиков России (ОПР), даже такое повышение приведет к катастрофическим последствиям, которые в конечном счете коснутся каждого жителя страны.



Свердловские дальнобойщики выбрали для стачки стоянку у автозаправки в районе 30-го километра ЕКАД. На момент нашего разговора с координатором регионального отделения Объединения перевозчиков России Андреем Гуровым, там выстроились в две шеренги два десятка фур.  Правда, кроме флагов ОПР на кабинах большегрузов, больше ничего не указывает, что этот неожиданный съезд – акция протеста против «Платона».

– Так если мы плакаты в руки возьмем, служба безопасности приедет и быстро нас успокоит. Они и так периодически навещают нас и спрашивает, чего мы хотим, и ГИБДД нас сторожит, – объясняет Андрей Гуров,  – Тоже боятся ведь, что мы, например, можем трассу перекрыть. Но мы так-то, в принципе, граждане законопослушные. Однако народ можно и довести.

Напомним, что в ноябре 2015 из-за протесных акции дальнобойщиков движение по ЕКАД в одну сторону было полностью парализовано.

Кроме непосредственных участников забастовки на ЕКАД, ее, по подсчетам Гурова, поддерживают в уральской столице еще около 300 перевозчиков, которые  просто не выходят в эти дни в рейсы. 

– Ведь если сейчас дальнобой прогнут под «Платон», это в конечном итоге коснется всех – вплоть до водителей легковушек, – уверен представитель всероссийского объединения перевозчиков. – И в итоге это приведет к скачку цен на те же 25%. И здесь уже не будет важно, каким транспортом его возят. Так как ситуацией просто воспользуются спекулянты.

Чтобы этого не произошло, дальнобойщики и вышли на дороги. Но если изначально они планировали бастовать в течение двух недель, то теперь на вопрос об этом отвечают кратко: «Будем стоять до победы!».


Андрей Гуров (слева) и Виктор Мельников

Мнение регионального координатора ОПР разделяют и другие протестующие. Например, водитель-дальнобойщик Виктор Мельников, который, по словам товарищей по несчастью, за свою жизнь объездил всю Россию вдоль и поперек.

– Пока люди еще не осознают того, что мы все влипли в беду. Так как все пока еще сдерживают рост цен. Но скоро все это скажется и выльется в такие колоссальные суммы, что будет настоящая катастрофа! - считает дальнобойщик. – Поэтому требование у нас одно – убрать «Платон». Потому что то, что происходит сейчас просто несправедливо! Ввели плату за вред дорогам – но дорог-то нет!  И мы против того, чтобы какое-то частное лицо с нас за это деньги собирало.

  • Заметим, что оператором системы «Платон» является компания «РТ-Инвест транспортные системы», 50% в которой принадлежит российскому бизнесмену Игрою Ротенбергу. За свои услуги, по данным «Ведомостей», оператор получает из федерального бюджета от 10,5 миллиарда рублей в год. В то же время, по данным Минтранса РФ, за 2016 год «Платон» принес в госбюджет около 22 миллиардов рублей. И на следующие три года запланированы подобные сборы.

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Евгений Светлый, 04.04.2017, 14:40
Тэги: Деньги, Дороги, Авто
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