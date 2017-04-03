Педофил из Екатеринбурга по ошибке вместо резюме отправил фотографии обнаженных школьниц

Сначала работодатель даже не заметила этого письма. Но мужчина умудрился обратить на него внимание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Екатеринбургский педофил раскрыл себя, отправив работодателю вместо резюме фотографии обнаженных детей, пишет сегодня, 4 апреля, life.

Жительница Екатеринбурга 24 марта разместила в социальной сети объявление о вакансии. В коротком сообщении она для связи указала свой адрес электронной почты.

В тот же день она получила письмо от мужчины, который просил не смотреть его предыдущее послание. Женщина тут же нашла первое письмо и обнаружила там фотографии обнаженных маленьких девочек.

Спустя некоторое время ей написала незнакомка. На странице последней в социальной сети было указано, что ей 14 лет и живет она в Новосибирске. Девочка спрашивала, почему мужчина, отправивший екатеринбурженке «резюме», просит игнорировать сообщения от нее. Женщина поинтересовалась, кем ему приходится девочка. Та ответила, что она его близкая подруга.

В ходе переписки выяснилось, что 14-летняя девочка запечатлена обнаженной на одном из снимков, которые неосторожный мужчина отправил по ошибке вместо резюме. Девочка призналась, что этой фотографии уже более трех лет.