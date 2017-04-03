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Педофил из Екатеринбурга по ошибке вместо резюме отправил фотографии обнаженных школьниц

Педофил из Екатеринбурга по ошибке вместо резюме отправил фотографии обнаженных школьниц
16+
Фото: life
Сначала работодатель даже не заметила этого письма. Но мужчина умудрился обратить на него внимание.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Екатеринбургский педофил раскрыл себя, отправив работодателю вместо резюме фотографии обнаженных детей, пишет сегодня, 4 апреля, life.

Жительница Екатеринбурга 24 марта разместила в социальной сети объявление о вакансии. В коротком сообщении она для связи указала свой адрес электронной почты.

В тот же день она получила письмо от мужчины, который просил не смотреть его предыдущее послание. Женщина тут же нашла первое письмо и обнаружила там фотографии обнаженных маленьких девочек.

Спустя некоторое время ей написала незнакомка. На странице последней в социальной сети было указано, что ей 14 лет и живет она в Новосибирске. Девочка спрашивала, почему мужчина, отправивший екатеринбурженке «резюме», просит игнорировать сообщения от нее. Женщина поинтересовалась, кем ему приходится девочка. Та ответила, что она его близкая подруга.

В ходе переписки выяснилось, что 14-летняя девочка запечатлена обнаженной на одном из снимков, которые неосторожный мужчина отправил по ошибке вместо резюме. Девочка призналась, что этой фотографии уже более трех лет.

  • Екатеринбурженка обратилась в полицию с заявлением, чтобы правоохранители проверили мужчину на причастность к распространению порнографических фотографий несовершеннолетних.
  • В УМВД Екатеринбурга отказались комментировать эту информацию.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.04.2017, 22:30
Тэги: Скандалы, Секс
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