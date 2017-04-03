Ребят оденут в красные пасхальные курточки: Крестный ход в Екатеринбурге впервые возглавит детская колонна

Шествие состоится 16 апреля, в Пасху.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Общегородской Крестный ход пройдет в Екатеринбурге в воскресенье, 16 апреля. Как сообщает екатеринбургская епархия, возглавит шествие - детская колонна. По мнению организаторов, это будет первым шагом к появлению новой городской епархиальной традиции.

Кто пойдет в Детской колонне

Традиции городских Пасхальных крестных ходов в столице Среднего Урала уже несколько лет, но организовать колонну из православных военно-спортивных отрядов и детей воскресных школ впервые решили в 2017 году. Работа по формированию детской колонны ведется по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла. Ближайшая репетиция участников детской колонны состоится 9 апреля.

Репетиция Детского Крестного хода пройдет 9 апреля

Ребят оденут в красные пасхальные курточки с символикой детского православного движения, возглавит ее отряд барабанщиков.

- Это очень красиво и символично, когда праздничное Пасхальное шествие возглавляют дети, - прокомментировал епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии, возглавивший деятельность по подготовке детской колонны. - Такой опыт есть в Израиле, в Америке, в Греции и в других европейских странах.

У православных Светлое Христово Воскресение входит в число Великих праздников. В 2017 году Пасха отмечается 16 апреля.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы выигрывать ценные призы!