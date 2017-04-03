Ремонт улиц в Екатеринбурге начнется в мае

Старт работ назначен на середину мая.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
В 2017 году сезон ремонта улично-дорожной сети в Екатеринбурге начнется в середине мая, сообщил в эфире телеканала «41 Домашний» замглавы администрации города по вопросам транспорта и благоустройства Евгений Архипов.
В середине мая в Екатеринбурге начнется ремонт улиц и дорожного полотна, а также работы по восстановлению дорожной разметки. На новую разметку дорог, напомним, город потратит более 25 миллионов рублей. Всего, по словам Архипова, на ремонт улично-дорожной сети зарезервировано 1,5 миллиарда рублей - на эти деньги отремонтируют 49 участков дорог, 39 из них - это маршруты, которые будут использоваться клиентскими группами во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Еще 89 миллионов рублей пойдут на ликвидацию «мест концентрации ДТП».
Наиболее знаковые объекты, которые будут отремонтированы в 2017 году, - участок проспекта Ленина от улицы Московской до 8 Марта, улицы Радищева, Серафимы Дерябиной, Репина и Объездная дорога.
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