Спасатели МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре и гололеде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
Спасатели МЧС выступили с предупреждением из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области в среду, 5 апреля.
По прогнозу синоптиков, в области ожидается ветер до 25 метров в секунду т гололед. Спасатели рекомендуют быть максимально аккуратными.
Водителям советуют следить ща скоростью и не совершать резким маневров. Пешеходам рекомендуют не забывать о скользких дорогах и заранее выходить из дома, чтобы не спешить по делам.
Пожилым людям стоит воспользоваться тросточками и не носить в руках тяжелые сумки. Кроме того, всем напоминают, что на время гололеда нужно выбирать обувь на нескользящей подошве.
Во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных конструкций и ветхих строений, закрывать в доме окна и балконы. Работы на открытом воздухе, особенно на высоте, следует отложить.
- В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.