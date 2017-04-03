Спасатели МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре и гололеде

Погода заметно испортится 5 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Спасатели МЧС выступили с предупреждением из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области в среду, 5 апреля.

По прогнозу синоптиков, в области ожидается ветер до 25 метров в секунду т гололед. Спасатели рекомендуют быть максимально аккуратными.

Водителям советуют следить ща скоростью и не совершать резким маневров. Пешеходам рекомендуют не забывать о скользких дорогах и заранее выходить из дома, чтобы не спешить по делам.

Пожилым людям стоит воспользоваться тросточками и не носить в руках тяжелые сумки. Кроме того, всем напоминают, что на время гололеда нужно выбирать обувь на нескользящей подошве.

Во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных конструкций и ветхих строений, закрывать в доме окна и балконы. Работы на открытом воздухе, особенно на высоте, следует отложить.