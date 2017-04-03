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Спасатели МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре и гололеде

Спасатели МЧС предупредили свердловчан о сильном ветре и гололеде
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин / НАША ГАЗЕТА
Погода заметно испортится 5 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Спасатели МЧС выступили с предупреждением из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области в среду, 5 апреля.

По прогнозу синоптиков, в области ожидается ветер до 25 метров в секунду т гололед. Спасатели рекомендуют быть максимально аккуратными.

Водителям советуют следить ща скоростью и не совершать резким маневров. Пешеходам рекомендуют не забывать о скользких дорогах и заранее выходить из дома, чтобы не спешить по делам.

Пожилым людям стоит воспользоваться тросточками и не носить в руках тяжелые сумки. Кроме того, всем напоминают, что на время гололеда нужно выбирать обувь на нескользящей подошве.

Во время сильного ветра стоит держаться подальше от рекламных конструкций и ветхих строений, закрывать в доме окна и балконы. Работы на открытом воздухе, особенно на высоте, следует отложить.

  • В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.04.2017, 14:50
Тэги: МЧС, Погода
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