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Свердловчанку приговорили к обязательным работам за порванный паспорт мужа

Свердловчанку приговорили к обязательным работам за порванный паспорт мужа
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Женщину приговорили к обязательным работам.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Свердловской области суд приговорил жительницу Верхотурья к обязательным работам за порванный паспорт мужа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры 4 апреля.
 
Суд установил, что в феврале 2017 года жительница Верхотурья Валентина Ведерникова во время ссоры со своим гражданским мужем намеренно разорвала его паспорт гражданина Российской Федерации на части.
Мировой судья судебного участка Верхотруского судебного района признала женщину виновной по статье «Повреждение официальных документов, совершенное из личной заинтересованности».
 
За это правонарушение Ведерникову приговорили к 120 часам обязательных работ. 
  • Приговор в законную силу еще не вступил, у женщины есть время на обжалование наказания.

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Маша Шмурыгина, 04.04.2017, 12:10
Тэги: Суд
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