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Свердловский омбудсмен потребовал признать незаконным зачисление в первые классы детей с временной пропиской

Свердловский омбудсмен потребовал признать незаконным зачисление в первые классы детей с временной пропиской
16+
Фото: http://www.svdeti.ru
Игорь Мороков считает, что это нарушает права ребенка.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Заявление Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова по поводу проблемы приема детей в первый класс было опубликовано на официальном сайте детского омбудсмена накануне, 3 апреля.

Напомним, после записи, которая стартовала в ночь на 1 февраля, родители начали жаловаться, что во многих школах Екатеринбурга более половины зачисленных первоклашек оказались с временной пропиской. Из-за чего дети, которые живут рядом с этими школами, не смогли в них попасть. После этого этой проблемой занялась городская прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства проверят, проживают ли дети по указанным в документах адресам, и привлекут к ответственности тех, кто оформлял фиктивную регистрацию.

– Но это работа прокуратуры, а меня, как Уполномоченного по правам ребенка, беспокоит вопрос нарушения прав и законных интересов детей, поэтому в данной проблеме нужно разбираться, – заявил Игорь Мороков.

По мнению  омбудсмена, в данной ситуации права ребенка нарушает сложившийся порядок.  Ведь он позволяет претендовать на места сразу в двух школах, если родители ребенка, у которого уже есть постоянная прописка, оформят ему временную регистрацию по другому адресу. 

– Следовательно, у детей с двойной регистрацией необоснованно возникает дополнительное право выбора учебного заведения. Очевидно, что данный фактор ущемляет права тех детей, у которых имеется регистрация только по месту жительства, – считает омбудсмен. – Тем самым, зачисление в школу по документам о регистрации по месту пребывания нарушает надлежащий учет потенциальных первоклассников при планировании количества мест в школе и препятствует гарантированному поступлению в эту школу детей, постоянно проживающих на закреплённой территории.

При этом он привел в пример гимназию № 99, куда зачислили 51 ребенка с временной регистрацией. Из-за чего более 40 детей, что живут возле гимназии не смогли туда попасть.

– Получается, что правовое регулирование по приёму детей в 1-й класс, независящее от того, зарегистрирован ли ребенок по месту жительства или по месту пребывания, ведет к массовым злоупотреблениям со стороны родителей будущих первоклассников, – подытожил Игорь Мороков.

  • По его мнению, выход здесь лишь один: признать незаконным зачисление в первые классы детей с временной пропиской.  Только это, со слов омбудсмена, позволит восстановить права детей, проживающих рядом с гимназиями и школами, на получение образования в «шаговой доступности»  от дома.

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Евгений Светлый, 04.04.2017, 16:05
Тэги: Дети, Образование
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