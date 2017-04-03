Три пациента психбольницы под Нижним Тагилом сбежали, ранив санитарку молотком

Женщину госпитализировали в состоянии комы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
Три пациента психиатрической больнице в Черноисточинске под Нижним Тагилом сбежали, ударив санитарку молотком по голове, сообщает агентство «Все новости» 4 апреля.
Сообщение о побеге из психбольницы поступило в полицию около полуночи 1 апреля. Двое из сбежавших находились в психиатрической больнице на принудительном лечении по решению суда за нанесение тяжкого вреда здоровью, еще один лечился по медицинским показаниям.
Один из пациентов при этом напал на 58-летнюю санитарку, которая находилась в туалете. Он ударил ее молотком по голове, после чего мужчины забрали у женщины ключи и сбежали. Пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму, она находится в больнице в состоянии комы.
- На поиски сбежавших пациентов ориентировали все силы полиции города. В итоге пациентов задержали в районе лагеря «Изумрудный-2» 2 апреля. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения дла задержанных, которые подозреваются в разбойном нападении и причинении тяжкого вреда здоровью.