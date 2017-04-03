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В атмосфере Екатеринбурга увеличивается объем загрязняющих веществ

В атмосфере Екатеринбурга увеличивается объем загрязняющих веществ
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
По итогам 2016 года объемы выбросов увеличились на 12 процентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Екатеринбурге зафиксировали увеличение загрязнения атмосферы - за 2016 год объемы выбросов увеличились на 12 процентов, сообщает Свердловскстат 4 апреля.
 
Точный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Екатеринбурга не называется, однако ведомство уточняет, что объем не превышает 10 тысяч тонн в год. По итогам 2016 года этот показатель увеличился на 12 процентов.
 
При этом он не худший в регионе - так, в Каменске-Уральском объемы выбросов увеличились на 24 процента. В Режевском городском округе и Пелыме - на семь процентов. Кроме этого, выросли объемы выбросов в атмосферу в Новолялинском, Ивдельском и Кировградском городских округах. 
 
Статистика по Свердловской области в целом благоприятная - в 2016 году объемы выбросов загрязняющих веществ были на 78 тысяч тонн меньше, чем в 2015-м, и составили 906 тысяч тонн. 
  • Свердловская область заняла второе место в рейтинге самых грязных регионов России. Результаты экологического рейтинга опубликовали в начале марта, он составлялся на основе данных о состоянии воды, воздуха и выбросов в атмосферу. Лидером рейтинга стала Челябинская область, на третьем месте - Ленинградская область. Лучшие экологические показатели продемонстрировали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
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Маша Шмурыгина, 04.04.2017, 20:39
Тэги: Жизнь в городе
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