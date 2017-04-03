В атмосфере Екатеринбурга увеличивается объем загрязняющих веществ

По итогам 2016 года объемы выбросов увеличились на 12 процентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Екатеринбурге зафиксировали увеличение загрязнения атмосферы - за 2016 год объемы выбросов увеличились на 12 процентов, сообщает Свердловскстат 4 апреля.

Точный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Екатеринбурга не называется, однако ведомство уточняет, что объем не превышает 10 тысяч тонн в год. По итогам 2016 года этот показатель увеличился на 12 процентов.

При этом он не худший в регионе - так, в Каменске-Уральском объемы выбросов увеличились на 24 процента. В Режевском городском округе и Пелыме - на семь процентов. Кроме этого, выросли объемы выбросов в атмосферу в Новолялинском, Ивдельском и Кировградском городских округах.

Статистика по Свердловской области в целом благоприятная - в 2016 году объемы выбросов загрязняющих веществ были на 78 тысяч тонн меньше, чем в 2015-м, и составили 906 тысяч тонн.