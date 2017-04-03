В Екатеринбурге авария обесточила областную психбольницу и жилые дома

На месте повреждения линии находятся бригады специалистов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Екатеринбурге без электричества остались жилые дома в районе Сибирского тракта и областная психиатрическая больница, сообщает «КП-Урал» 4 апреля.

Авария на электросестях произошла утром 4 апреля, в результате свет пропал в Свердловской психиатрической больнице и домах на улице Каменотесов, Сибирском тракте и в Волчанском переулке. По данным Екатеринбгской электросетевой компании, ответственность за аварию лежит на абоненте, который использовал энергообъекты с нарушениями правил эксплуатации. Это привело к выходу из строя кабельной линии электропередачи.

На место повреждения линии выехали аварийно-восстановительные бригады, однако когда именно подача электричества будет восстановлена, пока неизвестно. Некоторые дома и психиатрическую больницу до устранения последствий аварии запитают с помощью резервных схем.

В 13.49 в ЕЭСК сообщили НАШЕЙ, что последствия аварии частично устранены:

- На данный момент все потребители (обесточенными были около 1200 человек), кроме Лесотехнической академии (ее учебных корпусов и общежитий), уже запитаны.

Получить информацию о ходе работ на месте аварии можно по телефону горячей линии 8-800-2501-220.

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