Самого короткого маршрута «Майской прогулки» в этом году не будет

Пешеходная пройдет 21 мая, на велосипедах — 27 числа.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
В Екатеринбурге решено убрать самый короткий маршрут «Майской прогулки»: дистанции в 4 километра не будет. Как уточнили организаторы, они предполагали, что так пойдут с детьми, но участники отказались.
Было принято решение увеличить самый короткий маршрут до 12 километров, велосипедисты поедут на 35 и 70 километров.
— Окончательные маршруты «Майской велопрогулки-2017» на согласовании, мы опубликуем их в самое ближайшее время. On-line регистрация будет открыта вместе с публикацией маршрутов, — уточнили в оргкомитете мероприятия.
- В этом году дату прогулки пешком назначили на 21 мая. Велопрогулка пройдет через неделю после этого, в субботу, 27 мая. Организаторы обращают внимание, что маршруты не будут такими холмистыми, как в прошлом год, чтобы 70-километрову дистанцию смог осилить каждый.
- В этом году установили и лимит участников: 10 000 человек.
- В 2016 году она прошла 15 мая.