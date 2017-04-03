Самого короткого маршрута «Майской прогулки» в этом году не будет

Пешеходная пройдет 21 мая, на велосипедах — 27 числа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Екатеринбурге решено убрать самый короткий маршрут «Майской прогулки»: дистанции в 4 километра не будет. Как уточнили организаторы, они предполагали, что так пойдут с детьми, но участники отказались.

Было принято решение увеличить самый короткий маршрут до 12 километров, велосипедисты поедут на 35 и 70 километров.

— Окончательные маршруты «Майской велопрогулки-2017» на согласовании, мы опубликуем их в самое ближайшее время. On-line регистрация будет открыта вместе с публикацией маршрутов, — уточнили в оргкомитете мероприятия.