В Екатеринбурге установят новые камеры и рамки металлоискателей из-за взрывов в петербургском метро

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
В Екатеринбурге из-за ЧП в Санкт-Петербурге будут усилены меры безопасности в общественном транспорте. Об этом рассказал замглавы администрации города по вопросам благоустройства Евгений Архипов 3 апреля на телеканале «41-Домашний».
Он отметил, что то, что произошло в метро Петербурга — это ужасное событие.
— Меры безопасности будут усилены не только в метро Екатеринбурга, но и во всем общественном транспорте. В области уже разработана программа по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов пассажирского транспорта, — уточнил Архипов.
- Он отметил, что в рамках этой антитеррористической программы в центре Екатеринбурга и других общественных местах установят дополнительные видеокамеры и рамки с металлодетекторами.
- Также, как сообщили очевидцы, сегодня в разных районах города были замечены наряды полиции, которые проверяли документы екатеринбуржцев и досматривали их.
- Вчера, 3 апреля, в метро, аэропорту и на вокзале города большие сумки проводили через сканер, также была усилена охрана полицией.