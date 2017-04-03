В Екатеринбурге почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга: зажгли свечи и принесли цветы

«Мемориал» установили около Татищева и де Геннина.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
Вечером в понедельник, 3 апреля, екатеринбуржцы почтили память жертв теракта при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Всех вечером к памятнику Петру I у себя на странице в Facebook позвал общественник и политого Федор Крашенников.
Как написал e1, всего пришло несколько десятков человек. Люди положили цветы к постаменту и зажгли свечи. Большинство из пришедших были немногословны.
Вчера же вечером екатеринбургский фотограф и дизайнер Денис Порубов на площади Труда, на одном из парапетов у памятника де Геннину и Татищеву, сделал траурный черный плакат «Санкт-Петербург. 3.04.2017», написал ЕТВ.
Вчера вечером Денис сам зажег несколько свечей и обратился к екатеринбуржцам:
— Там рядом лежат свечи, несколько стаканов и скотч, пользуйтесь, если что. Считаю, что нужно выразить нашу поддержку питерцам.
Через несколько минут у мемориала появились первые цветы.
Фото: Ольга Иванцова/Facebook
Сегодня, 4 апреля, коммунальные службы уже убрали и свечи, и цветы, и саму вывеску.
- Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел вчера в районе станции «Технологический институт».
- По данным «Интерфакса», правоохранительным органам удалось установить личность террориста, который совершил теракт в метро Санкт-Петербурга. По предварительным данным, это 23-летний уроженец Средней Азии.
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- Как сообщает «Россия 24», взрывчатка находилась в рюкзаке под сиденьем. Медики извлекли из тел госпитализированных подшипники, саморезы, осколки кожуха взрывного устройства.
- В Екатеринбурге в метро, аэропорту и на вокзале усилили меры безопасности.