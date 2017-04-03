В Екатеринбурге почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга: зажгли свечи и принесли цветы

«Мемориал» установили около Татищева и де Геннина.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Вечером в понедельник, 3 апреля, екатеринбуржцы почтили память жертв теракта при взрыве в метро Санкт-Петербурга. Всех вечером к памятнику Петру I у себя на странице в Facebook позвал общественник и политого Федор Крашенников.

Как написал e1, всего пришло несколько десятков человек. Люди положили цветы к постаменту и зажгли свечи. Большинство из пришедших были немногословны.

Вчера же вечером екатеринбургский фотограф и дизайнер Денис Порубов на площади Труда, на одном из парапетов у памятника де Геннину и Татищеву, сделал траурный черный плакат «Санкт-Петербург. 3.04.2017», написал ЕТВ.

Вчера вечером Денис сам зажег несколько свечей и обратился к екатеринбуржцам:

— Там рядом лежат свечи, несколько стаканов и скотч, пользуйтесь, если что. Считаю, что нужно выразить нашу поддержку питерцам.

Через несколько минут у мемориала появились первые цветы.