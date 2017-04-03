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В подвал ушли ванная и унитаз: в Нижнем Тагиле провалился пол в квартире на первом этаже

В подвал ушли ванная и унитаз: в Нижнем Тагиле провалился пол в квартире на первом этаже
16+
Фото: logika.ru
Оказалось, кто-то украл шлакоблоки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В пятницу, 31 марта, в квартире на первом этаже дома в Нижнем Тагиле в туалете провалился пол. Как написали 3 апреля в местной газете «Тагильский рабочий», около 8 вечера бетонные перекрытия рухнули в подвал дома прямо вместе с ванной и унитазом.
 
ЧП произошло в здании по адресу Горняка, 33. К счастью, хозяйка квартиры не пострадала, хотя и была дома в это время. Как рассказала изданию дочь пострадавшей, квартиру эту они приобрели около года назад. 

— Мама в шоке просто. В управляющей компании нам сказали, что это наша собственность, мы сами виновата во всем. Видимо, я должна была следить и за подвалом, — рассказала дочь пострадавшей Дарья.

Вчера в квартире побывала комиссия администрации Тагилстроевского района. Выяснилось, что были украдены шлакоблоки из подвала, державшие бетонные перекрытия. 

— Авария произошла по двум причинам. Во-первых, в подвале нет подпорной стенки, над выяснением обстоятельств работают сотрудники полиции. А во-вторых, была допущена ошибка при строительстве, плиты были положены неправильно, — уточнил глава администрации Тагилстреовского района Денис Парамонов.

  • Сам дом был сдан в 1963 году. В 2009 году по федеральной программе был заменены кровля, проводка, сантехника.
  • Дом находится на балансе ООО «Коммунальная служба «Мой дом». Директор компании отметил, что у собственником долг превысил 800 тысяч рублей. По закону, восстановление после коммунальной аварии в квартире — это обязанность собственника.
  • В администрации города отметили, что могут только предоставить жилье пострадавшим из маневренного фонда на время ремонта. 
  • Под в другим комнатах квартиры тоже может рухнуть, если не установить в подвале временные перегородки.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.04.2017, 10:55
Тэги: ЖКХ, Происшествия, Жизнь в городе
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