В подвал ушли ванная и унитаз: в Нижнем Тагиле провалился пол в квартире на первом этаже

Оказалось, кто-то украл шлакоблоки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В пятницу, 31 марта, в квартире на первом этаже дома в Нижнем Тагиле в туалете провалился пол. Как написали 3 апреля в местной газете «Тагильский рабочий», около 8 вечера бетонные перекрытия рухнули в подвал дома прямо вместе с ванной и унитазом.

ЧП произошло в здании по адресу Горняка, 33. К счастью, хозяйка квартиры не пострадала, хотя и была дома в это время. Как рассказала изданию дочь пострадавшей, квартиру эту они приобрели около года назад.

— Мама в шоке просто. В управляющей компании нам сказали, что это наша собственность, мы сами виновата во всем. Видимо, я должна была следить и за подвалом, — рассказала дочь пострадавшей Дарья.

Вчера в квартире побывала комиссия администрации Тагилстроевского района. Выяснилось, что были украдены шлакоблоки из подвала, державшие бетонные перекрытия.

— Авария произошла по двум причинам. Во-первых, в подвале нет подпорной стенки, над выяснением обстоятельств работают сотрудники полиции. А во-вторых, была допущена ошибка при строительстве, плиты были положены неправильно, — уточнил глава администрации Тагилстреовского района Денис Парамонов.