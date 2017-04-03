В Свердловской области усилят меры безопасности после теракта в Петербурге: проверят даже скотомогильники

Фото: соцсети. Первые кадры с места взрыва в метро Санкт-Петербурга

Взрыв в метро северной столицы унес жизни 14 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Уральском федеральном округе усилят антитеррористические меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Новый регион» 4 апреля.

В Свердловской области усилят меры безопасности после теракта в Петербурге

О необходимости ужесточить меры безопасности на совещании в полпредстве заявил замгенпрокурора РФ по УрФО Юрий Понамарев. Правоохранительные органы по настоятельной рекомендации свердловской прокуратуры должны принять в регионе дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, усилить оперативную деятельность, а власти муниципалитетов - контроль над особо опасными объектами.

Прокуратура дала специальные поручения Россельхознадзору и Ростехнадзору

Кроме этого, прокурор выступил со специальными поручениями областным отделениям Россельхознадзора и Ростехнадзора. Россельхознадзор должен проверить качество защиты научно-исследовательских и диагностических ветеринарных лабораторий и скотомогильников, которые могут быть источниками особо опасных организмов.

Ростехнадзору рекомендовано провести дополнительные проверки антитеррористической защиты ядерных установок, источников радиации и пунктов хранения ядерных и радиоактивных веществ.