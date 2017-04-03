В Свердловской области усилят меры безопасности после теракта в Петербурге: проверят даже скотомогильники

Взрыв в метро северной столицы унес жизни 14 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
В Уральском федеральном округе усилят антитеррористические меры безопасности после взрыва в метро Санкт-Петербурга, сообщает «Новый регион» 4 апреля.
В Свердловской области усилят меры безопасности после теракта в Петербурге
О необходимости ужесточить меры безопасности на совещании в полпредстве заявил замгенпрокурора РФ по УрФО Юрий Понамарев. Правоохранительные органы по настоятельной рекомендации свердловской прокуратуры должны принять в регионе дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей, усилить оперативную деятельность, а власти муниципалитетов - контроль над особо опасными объектами.
Прокуратура дала специальные поручения Россельхознадзору и Ростехнадзору
Кроме этого, прокурор выступил со специальными поручениями областным отделениям Россельхознадзора и Ростехнадзора. Россельхознадзор должен проверить качество защиты научно-исследовательских и диагностических ветеринарных лабораторий и скотомогильников, которые могут быть источниками особо опасных организмов.
Ростехнадзору рекомендовано провести дополнительные проверки антитеррористической защиты ядерных установок, источников радиации и пунктов хранения ядерных и радиоактивных веществ.
- Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. По состоянию на 4 апреля погибли 14 человек - 11 на месте, еще трое в больнице, пострадало около 50 человек. Известно, что в вагоне поезда на синей ветке метро подорвался смертник, еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на другой станции.
- Вскоре после теракта в Санкт-Петербурге были усилены меры безопасности в аэропорту, метро и на вокзалах Екатеринбурга и других российских городов.