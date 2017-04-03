Повременной тариф в городском транспорте Екатеринбурга введут летом

В администрации города идет обсуждение вариантов его внедрения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

Мэрия Екатеринбурга планирует ввести повременной тариф на проезд в общественном транспорте с 1 июля 2017 года, сообщил в эфире телеканала «41 Домашний» замглавы администрации Евгений Архипов.

По словам Архипова, в администрации города активно идет работа над повременным тарифом в городском транспорте. В частности, обсуждаются варианты его реализации - не исключено, что сначала повременной тариф опробуют волонтеры, которые будут ездить на общественном транспорте некоторое время.

Власти Екатеринбурга ожидают, что к 1 июля все будет готово для внедрения нового типа тарифа. Архипов отметил, что реформирование системы оплаты проезда в транспорте планируется проводить аккуратно.

Ранее введение повременного тарифа в транспорте было частью транспортной реформы, которая была перенесена на 2019 год.

Сейчас плата за одну поездку в транспорте Екатеринбурга составляет 28 рублей. Стоимость проезда повысили на два рубля с 1 февраля 2017 года.

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