Беременная девочка из Цыганского поселка вернулась в семью: родить она должна уже в мае

Родственники мужа оформили над ней опекунство.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Екатеринбурге 12-летняя беременная цыганка Лаура из Цыганского поселке, которую увезли в социальный центр, вернулась домой. Опекунство над ней оформили ее родные, в мае девочка уже должна родить.
Как подтвердил НАШЕЙ уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, в середине апреля родственники забрали девочку домой.
– После оформления всех документов на опекунство девочка вернулась в семью в семью своего мужа, к законным опекунам, где она жила в последние годы. Ее родные оформили все нужные документы, прошли «Школу приемных родителей» и забрали ее, – уточнил Мороков.
Родить Лаура должна уже в ближайшее время, в мае. Как отметил Мороков, до достижения девочкой 16-ти лет ее ребенку будет назначен опекун среди родственников, потом будет официально подтверждено ее материнство.
- Ее муж Петро по-прежнему в бегах, на него заведено уголовное дело по статье «Половое сношение с не достигшей 14-летнего возраста».
- Цыганка Лаура в 12 лет успела выйти замуж за 14-летнего Петро и забеременеть от него. Когда гинеколог узнал возраст будущей мамы, он сразу же обратился в полицию. В итоге девочку забрали органы опеки. Как оказалось позже, у нее не было никаких документов, даже паспорта. Пришлось устанавливать ее личность через суд.