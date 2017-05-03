Беременная девочка из Цыганского поселка вернулась в семью: родить она должна уже в мае

Родственники мужа оформили над ней опекунство.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге 12-летняя беременная цыганка Лаура из Цыганского поселке, которую увезли в социальный центр, вернулась домой. Опекунство над ней оформили ее родные, в мае девочка уже должна родить.

Как подтвердил НАШЕЙ уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков, в середине апреля родственники забрали девочку домой.

– После оформления всех документов на опекунство девочка вернулась в семью в семью своего мужа, к законным опекунам, где она жила в последние годы. Ее родные оформили все нужные документы, прошли «Школу приемных родителей» и забрали ее, – уточнил Мороков.

Родить Лаура должна уже в ближайшее время, в мае. Как отметил Мороков, до достижения девочкой 16-ти лет ее ребенку будет назначен опекун среди родственников, потом будет официально подтверждено ее материнство.