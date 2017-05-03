Петербургский бренд выпустил носки в честь Екатеринбурга

Коллекция включает модели с изображениями памятника основателям города, ящериц и другими принтами.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Бренд St.Friday Socks выпустил коллекцию носков, посвященную Екатеринбургу и Уралу в целом. Коллекция появилась на сайте компании 3 мая.

Капсульная коллекция носков появилась на сайте петербургского бренда 3 мая. Основатель компании - журналист из Екатеринбурга Сергей Тонков, поселившийся в Санкт-Петербурге в 2004 году. Свой бренд Тонков основал в конце 2015 года. По словам Тонкова, месяц назад компания выпустила летнюю коллекцию, в которую входили носки с надписью «Ты чо, с Урала?». Эти модели стали хитом, причем наибольшей популярностью они пользуются у москвичей, передает Ura.ru.

В новой коллекцию бренд добавил носки с изображением памятника Татищеву и де Геннину, с надписью «Екат - родина русского рока», с изображениями ящериц и другими принтами.