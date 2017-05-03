Наверх
Канал Discovery снимет фильм о гибели тургруппы Дятлова в Свердловской области
20:33, сегодня
Движение на федеральной трассе в Свердловской области остановили из-за природного пожара
19:46, сегодня
В Свердловскую область идет резкое похолодание
19:16, сегодня
В кровати семьи из Екатеринбурга взорвался мобильный телефон
18:45, сегодня1
«Умная» дверь для дома
«Единство слова и дела — в крови»: что отобразят в символике Екатеринбурга к 300-летию города
18:40, сегодня1
Рейс из Екатеринбурга на Кипр снова отложили
18:36, сегодня
Полицейские задержали парня, который убил пенсионерку и сжег ее квартиру в Екатеринбурге
18:00, сегодня
Приглашаем на субботник в Харитоновском парке в Екатеринбурге: за участие дарится вкусный обед
Общественники заявили об остановке стройки на месте уничтоженной церкви в Екатеринбурге
17:52, сегодня1
Свердловчане рискуют заразиться малярией
17:49, сегодня1
В Екатеринбурге водителям запретят поворачивать налево со Щорса
17:23, сегодня
В сервисе платежей «Фрисби» объявили акцию «Антиклещ»
11 лет колонии строгого режима: в Екатеринбурге суд вынес приговор убийце молодой мамы
17:00, сегодня
Беременная девочка из Цыганского поселка вернулась в семью: родить она должна уже в мае
16:30, сегодня
Живущий на Вторчермете инвалид три месяца не может выйти на улицу из-за неработающих в его доме лифтов
16:25, сегодня2
В Египте назвали формат отдыха «все включено» вредным для туризма
15:57, сегодня
В Свердловской области естественная смертность увеличилась почти в 2,5 раза
15:13, сегодня1
Все, что нажито непосильным трудом: житель Нижних Серег отсудил у «Т Плюс» 230 тысяч рублей за сгоревшие электроприборы
15:12, сегодня1
Сторонники Руслана Соколовского подали заявку на пикет возле Храма-на-Крови
14:37, сегодня
В Екатеринбурге 75 процентов продуктов не отвечает нормам качества и безопасности
14:19, сегодня
В Екатеринбурге со здания на улице Челюскинцев рухнула часть фасада
14:07, сегодня
В Екатеринбурге на скандальной овощебазе во время обысков силовики нашли взрывчатку
14:05, сегодня
Уралгидромет выступил с обращением из-за пожарной ситуации в Свердловской области
14:02, сегодня
В Екатеринбурге неопытный водитель на Mazda сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый
13:48, сегодня
Пожилая пациентка выпала из окна свердловской больницы
13:18, сегодня
Уличный художник из Екатеринбурга высказал протест против «храма-на-воде» рисунком с Лениным
13:15, сегодня
«Я отвернулась, а он меня схватил»: в Верхней Пышме около дома, где была убита Ирина Вахрушева, снова напали на девушку
13:00, сегодня1
В Екатеринбурге музей «Об этом» проведет уникальную экскурсию «Любовь во время войны»
12:57, сегодня
Свердловчанка похвасталась в соцсетях тем, что приучила своих детей собирать еду с могил
12:36, сегодня2
В Нижнем Тагиле 25-летний охранник химзавода покончил с собой на рабочем месте
12:29, сегодня
«Успех был грандиозным»: в Екатеринбурге покажут киноверсии классических постановок лучших оперных театров мира
12:12, сегодня
Виноваты «группы смерти»: в России резко возросло число детских суицидов
11:47, сегодня
Петербургский бренд выпустил носки в честь Екатеринбурга
11:26, сегодня
Россияне не увидят серию «Симпсонов», где Гомер ловит покемонов в церкви
11:12, сегодня
Для тех, кто разрисовывал школьные учебники: в Екатеринбурге открылась выставка «Анекдот с бородой»
10:58, сегодня
«Что несет этот Джеймс Бонд сантехнический?!»: грозу Пионерки Игоря Новоселова возмутили показания свидетеля по его делу
10:54, сегодня1
В Сети появилась петиция за смертную казнь для убийцы молодой мамы из Верхней Пышмы
10:50, сегодня
Негодных к службе призывников могут отправить в армию
10:46, сегодня1
Екатеринбуржцы потеряли день отпуска из-за «Северного ветра»: вылет самолета из Кольцово на Кипр задержали на 12 часов
10:40, сегодня
В Екатеринбурге уже полгода не могут найти мужчину: полиция подозревает, что его убили
10:02, сегодня
Вымойте помидоры заранее: 7 советов от Роспотребнадзора, как безопасно отдохнуть на природе под Екатеринбургом в майские
09:31, сегодня
В День Победы в Екатеринбурге запрет на продажу спиртного в центре будет действовать с 6 утра
09:24, сегодня
«Мальчик пытался ее защитить»: в Нижнем Тагиле вырвавшийся питбуль до крови искусал во дворе ребенка и его собачку
09:00, сегодня1
В Екатеринбурге крупный пожар в коллективном саду уничтожил 1000 квадратных метров построек
08:36, сегодня
На дорогах Урала станет в пять раз больше камер наблюдения
08:16, сегодня
«Какакеты»: 12-летний подросток из Нижнего Тагила придумал бизнес на собачьих экскрементах
19:30, 03.05.20171
В Екатеринбурге охраннику, избивавшему покупателей в супермаркете на Уралмаше, дали 10 лет
19:00, 03.05.20173
В дни репетиций и самого Парада Победы аэропорт Кольцово будет работать с перерывами
18:51, 03.05.2017
"Летная" погода: в выходные в Екатеринбурге три ребенка выпали из окон
18:13, 03.05.2017
Средняя зарплата жителей Свердловской области выросла до 32,5 тысяч рублей
17:51, 03.05.20172
Подполковника, погибшего в Сирии от пули снайпера, похоронили в Екатеринбурге
17:50, 03.05.2017
«Не хочу больше играть»: Даша Клюкина из Екатеринбурга сама приняла решение уйти из шоу «Холостяк»
17:45, 03.05.2017
Почти 400 гвоздик уничтожили в Екатеринбурге накануне Дня Победы
17:23, 03.05.20172

Движение на федеральной трассе в Свердловской области остановили из-за природного пожара

Движение на федеральной трассе в Свердловской области остановили из-за природного пожара
16+
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Густой дым от горящей травы заволок дорогу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Движение транспорта по трассе федерального значения Екатеринбург - Шадринск - Курган в районе Каменска-Уральского приостанавливали из-за низового пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 4 мая.
 
Сухая трава загорелась возле трассы на участке с 84 по 87 километр во второй половине дня. Дорогу заволокло густым дымом, из-за чего движение автомобилей пришлось приостановить. На место низового пожара выезжали 19 спасателей и четыре спецмашины, а также сотрудники ГИБДД, которые передали информацию о перекрытии трассы на автовокзалы и автостанции. 
 
В течение часа пожарные потушили траву, после чего движение транспорта возобновилось. 

Напомним, в нескольких муниципалитетах Свердловской области, включая Екатеринбург, действует особый противопожарный режим. До его окончания жителям запрещено посещать леса, поджигать траву и разводить костры. Нарушителям грозит административная ответственность.

  • Ранее Уралгидромет предупредил об ухудшении пожарной обстановки на юго-востоке региона. За последние дни из-за теплой и сухой погоды на территории Свердловской области произошло несколько природных пожаров. Для тушения одного из них применялась авиация и пожарный поезд. 
  • В ближайшее время в Свердловской области ожидается ухудшение погоды - похолодание и осадки в виде дождя со снегом, которые должны улучшить пожарную ситуацию. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 04.05.2017, 19:46
Тэги: Пожар
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Скорая помощь Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Пожар ИГИЛ Военный репортаж Недвижимость Статистика Розыск Студенты Мужчины Взрыв Опрос Мода ЖКХ Крушение самолета под Ростовом Отключение света Уралмаш, Эльмаш Корь Скандал с Новиковым Гололед СМИ Общественный транспорт Образование Тест Психология Баскетбол Рецензия Шоу-бизнес Приговор Лошагину Медицина Туризм Лайфхак Новости Кризис и санкции Приостановка полетов в Египет Истории 9 мая Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Жизнь в городе Экономия Скандалы Взятки Животные Новости дня Снос монастыря на Качканаре Дорожные воины Пусть говорят Грипп в Екатеринбурге Горячее Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мистика Афиша Строительство Суд Екатеринбуржцы в разных странах Семья Сибирская язва Бэби-боксы Ельцин-центр Транспортная реформа Растения Грипп Фото Конкурсы Погода Бизнес Обрушение крыши на Калинина Религия ЧМ-2018 Горящие авто Эксклюзив В Екатеринбурге -40 градусов Доска позора Слухи Волейбол Мировые новости Мотоциклы Отношения ВУЗ Красота Производство Ловец покемонов Самолет Рейтинг Интервью Экономика История успеха Новый год Ошибки врачей Политика МЧС 9 мая Высокие технологии Еда Кто заработал В Египте разбился самолет с российскими туристами Катастрофа Личное Убийство Ирины Вахрушевой Знаменитости Мультимедиа Позитив Голодовка в колонии Расстрел Культура Спорт Биатлон Выставки Футбол Путин Дети Парковки Видео Секс Убийство в Рахмангулово Криминал Женщины Самолет Минобороны упал в Якутии Расстрел на Депутатской Музыка Дело Пьянкова Интернет Развлечения Ту 154 История Екатеринбурга Хэллоуин-2015 Транспорт Репортаж Происшествия Школа Деньги Здоровье Коллекторы Дом-2 Храм святой Екатерины ЗАГС ДТП Расписание Война ритуальных агентств Искусство Авто Смерть Необычное Новости России ГИБДД Дороги Отдых Хоккей

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru