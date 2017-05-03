Движение на федеральной трассе в Свердловской области остановили из-за природного пожара

Густой дым от горящей травы заволок дорогу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Движение транспорта по трассе федерального значения Екатеринбург - Шадринск - Курган в районе Каменска-Уральского приостанавливали из-за низового пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 4 мая.

Сухая трава загорелась возле трассы на участке с 84 по 87 километр во второй половине дня. Дорогу заволокло густым дымом, из-за чего движение автомобилей пришлось приостановить. На место низового пожара выезжали 19 спасателей и четыре спецмашины, а также сотрудники ГИБДД, которые передали информацию о перекрытии трассы на автовокзалы и автостанции.

В течение часа пожарные потушили траву, после чего движение транспорта возобновилось.

Напомним, в нескольких муниципалитетах Свердловской области, включая Екатеринбург, действует особый противопожарный режим. До его окончания жителям запрещено посещать леса, поджигать траву и разводить костры. Нарушителям грозит административная ответственность.