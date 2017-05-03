Все что нажито непосильным трудом: житель Нижних Серег отсудил у «Т Плюс» 230 тысяч рублей за сгоревшие электроприборы

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
Житель Нижних Серег выиграл суд против «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») из-за сгоревшей техники, сообщает 4 мая 2017 года пресс-служба Свердловского областного суда.
В сентябре прошлого года в Нижних Сергах произошел скачок напряжения в электросети. Из-за короткого замыкания оборвался кабель высокого напряжения, который упал на электролинию возле одного из домов на улице Дачная. В результате в жилище начался пожар.
Домовладелец смог самостоятельно справиться с огнем, но часть имущества была уничтожена. Из-за скачка напряжения у истца вышли из строя два телевизора, цифровая приставка, холодильник, два терморегулятора тепловых полов, накопительный водонагреватель, морозильная камера и микроволновка.
Мужчин сначала пытался договориться с электрокомпании о возмещении убытков, но переговоры прошли безрезультатно. После этого владелец пострадавшего дома подал иск против ОАО «Региональная сетевая компания» и свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Обе компании пытались свалить ответственность за скачок напряжения друг на друга. В Нижнесергинском районном суде в итоге посчитали, что по договору вина за произошедшее лежит на ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
- В первой инстанции с ответчика взыскали 289 тысяч 876 рублей, в том числе 76 тысяч 774 рублей — за материальный ущерб, 100 тысяч рублей — компенсация морального вреда.
- Свердловский областной суд снизил общую сумму до 232 тысяч 251 рублей.