Все что нажито непосильным трудом: житель Нижних Серег отсудил у «Т Плюс» 230 тысяч рублей за сгоревшие электроприборы

На компанию возложили вину за скачок напряжения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Житель Нижних Серег выиграл суд против «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») из-за сгоревшей техники, сообщает 4 мая 2017 года пресс-служба Свердловского областного суда.

В сентябре прошлого года в Нижних Сергах произошел скачок напряжения в электросети. Из-за короткого замыкания оборвался кабель высокого напряжения, который упал на электролинию возле одного из домов на улице Дачная. В результате в жилище начался пожар.

Домовладелец смог самостоятельно справиться с огнем, но часть имущества была уничтожена. Из-за скачка напряжения у истца вышли из строя два телевизора, цифровая приставка, холодильник, два терморегулятора тепловых полов, накопительный водонагреватель, морозильная камера и микроволновка.

Мужчин сначала пытался договориться с электрокомпании о возмещении убытков, но переговоры прошли безрезультатно. После этого владелец пострадавшего дома подал иск против ОАО «Региональная сетевая компания» и свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Обе компании пытались свалить ответственность за скачок напряжения друг на друга. В Нижнесергинском районном суде в итоге посчитали, что по договору вина за произошедшее лежит на ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».