Живущий на Вторчермете инвалид три месяца не может выйти на улицу из-за неработающих в его доме лифтов

Жильцам обещали, что замененные по региональной программе лифты запустят еще в марте, но этого не произошло до сих пор.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

О том, что в одной из 9-этажек по улице Санаторная, что находится в микрорайоне Вторчермет, уже три месяца не работают лифты, сообщила в редакцию НАШЕЙ одна из местных жительниц. Как удалось выяснить в диспетчерской службе «УК РЭМП УЖСК», обслуживающей этот дом, многоэтажка попала в региональную программу по замене лифтов. Работы начались еще 2 февраля текущего года. Обещали, что все заработает еще в середине марта. Но жильцам, среди которых много пожилых людей и есть инвалиды, до сих пор приходится подниматься домой пешком.



«Заложники в собственном доме!»

– Заявленные полтора месяца уже давным-давно прошли! – возмущается одна из жительниц дома Валентина Чиглеева. – В объявлении, которое сначала повесили в подъезде, было написано, что замена лифтов будет проходить со 2 февраля по 16 марта. Потом продлили до 26 марта. Позже выяснилось, что якобы привезли не то оборудование. После чего мы ждали еще месяц. Появилось объявление, что 24 апреля лифты включат. Но 24-е уже прошло! И каждый раз нас «завтраками» кормят. Сегодня утром пошла на работу, и лифт опять не работает. А ко мне, к примеру, племянница с тремя детьми часто в гости приезжает. Младшему – всего 3 месяца. И каждый раз приходится с ним пешком наверх подниматься. Понятно, что могут быть нестыковки. Ну, хотя бы объяснили бы! Сразу бы сказали, сколько времени это займет. Но ведь никто ничего не сообщил!

А некоторые жильцы дома из-за неработающих лифтов вообще не могут выбраться на улицу в силу возраста и состояния здоровья.

– Мы как заложники в собственном доме! – негодует 72-летний пенсионер Вячеслав Кудрявцев. – Я сам инвалид. Но проблема даже не столько выйти, сколько подняться обратно. Потому с зимы не выходил на улицу. Да дело даже не во мне. У нас же весь подъезд – пожилые люди! Обещали же 16 марта запустить. Уже скоро 16 мая – а у нас тут конь не валялся! Ну, повесили бы адекватный график с датой запуска. Люди бы хоть по нему ориентировались. А так мы же не видим движения вокруг этого лифта. И не знаем даже, куда бежать, с кого спрашивать. Дочь звонила вот на «горячую линию» Фонда капремонта, сказали, что вообще до середины мая работать не будет.

«Подрядчик устранял недочеты»



Однако в Фонде капитального ремонта Свердловской области корреспонденту НАШЕЙ уточнили, что договор на замену лифтов был заключен на 3 месяца. А также сообщили, что их должны запустить в ближайшие дни. Правда, с одной оговоркой: если при приемке работ не найдется каких-то недочетов.

– В связи с тем, что лифтовое оборудование – это объект повышенной опасности, Фонд предъявляет очень строгие требования к его ремонту. Необходимо, чтобы работы были выполнены в соответствии со всеми технологическими нормами, – объяснила пресс-секретарь ведомства Евгения Гирш. – Запуск лифтов в доме № 37 по улице Санаторная был отложен, так как у специалистов Фонда и организации осуществляющей строительный контроль, возникли замечания по выполненным работам. После чего подрядчик устранял недочеты. Сегодня проходит итоговая комиссионная приемка работ совместно с представителями органа местного самоуправления, подрядчика, строительного контроля, управляющей компании и собственниками. Если она пройдет без замечаний, то лифты сдадут в эксплуатацию и запустят в течение 1-2 дней.

Однако если в ходе этой приемки у кого-то из членов комиссии опять возникнут вопросы и замечания по качеству выполненных работ, то запуск вновь отложат до их устранения.

– Вообще для устранения выявленных нарушений подрядчику дается 5 календарных дней, – сообщила Евгений Гирш.

Однако при этом специалист уточнила, что на практике часто происходит так, что из-за большого количества недочетов, которые не удается устранить сразу, сроки сдвигаются.

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