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Канал Discovery снимет фильм о гибели тургруппы Дятлова в Свердловской области

Канал Discovery снимет фильм о гибели тургруппы Дятлова в Свердловской области
16+
Фото: Поисковая операция на месте гибели тургруппы
Съемочная группа телеканала побывала в Екатеринбурге, а затем отправилась в Челябинскую область, чтобы собрать информацию для другого фильма - о челябинском метеорите.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Съемочная группа телеканала Discovery побывала в Свердловской области, чтобы собрать материал для фильма о гибели студентов из Екатеринбурга на перевале Дятлова, сообщает «Российская газета» 4 мая.
 
Журналисты Discovery собирают информацию о гибели студентов УПИ на севере области для многосерийного фильма «Исчезнувшие». Почему именно такое название выбрали создатели картины, непонятно, ведь тела всех погибших ребят были найдены во время поисковых операций. 
 
Съемочная группа канала приехала к главе фонда памяти группы Дятлова Юрию Кунцевичу с готовым 17-страничным сценарием. Журналисты задали Юрию несколько вопросов, однако, по его словам, ни авторы фильма, ни переводчица не знали подробностей трагедии. 
 
Съемки в Свердловской области длились день и проходили в штаб-квартире фонда, где хранятся личные вещи погибших студентов, а также дневники, документы и книги, связанные с гибелью тургруппы. Затем репортеры вели съемку на Михайловском кладбище, где похоронены почти все погибшие студенты. Сам перевал сотрудники Discovery посещать не стали. 
  • После съемок в Екатеринбурге съемочная группа отправилась в Челябинскую область, собирать материал для другого фильма - о челябинском метеорите, рухнувшем в озеро Чебаркуль зимой 2013 года. Его прибытие на Землю авторы фильма хотят связать с тунгусским метеоритом, который упал в районе сибирской реки Подкаменной Тунгуски в июне 1980 года.
  • Трагедия на перевале Дятлова произошла в 1959 году. Девять туристов, возглавляемых студентом УПИ Игорем Дятловым, погибли при невыясненных обстоятельствах. Тела двух девушек и семи молодых людей нашли в течение нескольких месяцев после их исчезнования в начале февраля. Среди версий гибели ребят - испытание оружия, нападение манси или заключенных, сход лавины, а также различные сверхестественные версии.
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Маша Шмурыгина, 04.05.2017, 20:33
Тэги: Необычное
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