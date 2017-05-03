Канал Discovery снимет фильм о гибели тургруппы Дятлова в Свердловской области

Съемочная группа телеканала побывала в Екатеринбурге, а затем отправилась в Челябинскую область, чтобы собрать информацию для другого фильма - о челябинском метеорите.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Съемочная группа телеканала Discovery побывала в Свердловской области, чтобы собрать материал для фильма о гибели студентов из Екатеринбурга на перевале Дятлова , сообщает «Российская газета» 4 мая.

Журналисты Discovery собирают информацию о гибели студентов УПИ на севере области для многосерийного фильма «Исчезнувшие». Почему именно такое название выбрали создатели картины, непонятно, ведь тела всех погибших ребят были найдены во время поисковых операций.

Съемочная группа канала приехала к главе фонда памяти группы Дятлова Юрию Кунцевичу с готовым 17-страничным сценарием. Журналисты задали Юрию несколько вопросов, однако, по его словам, ни авторы фильма, ни переводчица не знали подробностей трагедии.

Съемки в Свердловской области длились день и проходили в штаб-квартире фонда, где хранятся личные вещи погибших студентов, а также дневники, документы и книги, связанные с гибелью тургруппы. Затем репортеры вели съемку на Михайловском кладбище, где похоронены почти все погибшие студенты. Сам перевал сотрудники Discovery посещать не стали.