Общественники заявили об остановке стройки на месте уничтоженной церкви в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
Полиция остановила стройку на месте сноса Успенской церкви 18 века в Екатеринбурге, сообщил 4 мая 2017 года на своей странице в соцсети Дмитрий Москвин.
По его слова, о прекращении строительных работ ему сообщил полицейский.
— Работы на объекте остановлены с 2 по 20 мая, разрешающей документации на реставрацию объекта нет. Полицейский сходил лично и квалифицирует деяние как «разрушение объекта культурного наследия», — написал Москвин.
В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу эту информацию не подтвердили.
— Полиция не занимается этим делом. Все связанное с Успенской церковью находится в ведении Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, — сообщили корреспонденту НАШЕЙ в пресс-группе УМВД.
- На прошлой неделе чиновники из Министерства культуры России направили обращение в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело из-за сноса Успенской церкви в Екатеринбурге.
- Успенскую церковь, построенную в 1782 году, снесли на прошлой неделе. В Екатеринбургской епархии назвали снос «восстановлением» храма.
- Церковь, признанная памятником федерального значения, была передана РПЦ в 2011 году, однако за шесть лет никаких реставрационных работ в помещениях не проводилось.