Общественники заявили об остановке стройки на месте уничтоженной церкви в Екатеринбурге

Епархия пыталась выдать снос исторического памятника за реконструкцию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Полиция остановила стройку на месте сноса Успенской церкви 18 века в Екатеринбурге, сообщил 4 мая 2017 года на своей странице в соцсети Дмитрий Москвин.

По его слова, о прекращении строительных работ ему сообщил полицейский.

— Работы на объекте остановлены с 2 по 20 мая, разрешающей документации на реставрацию объекта нет. Полицейский сходил лично и квалифицирует деяние как «разрушение объекта культурного наследия», — написал Москвин.

В пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу эту информацию не подтвердили.

— Полиция не занимается этим делом. Все связанное с Успенской церковью находится в ведении Министерства по управлению госимуществом Свердловской области, — сообщили корреспонденту НАШЕЙ в пресс-группе УМВД.