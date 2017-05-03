Рейс из Екатеринбурга на Кипр снова отложили

Пассажирам придется ждать вылета больше 16 часов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Кольцово в очередной раз отложили вылет самолета в Ларнаку, пассажиры которого должны были вылететь еще ночью. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса перенесен на 19.00 часов по местному времени.

Борт авиакомпании «Северный ветер» должен был отправиться на Кипр в 2.40 ночи, но рейс перенесли на 17.30 часов 4 мая. Однако вылет не состоялся, в общей сложности пассажирам придется ждать своего самолета более 16 часов. Сейчас они находятся в гостинице, им предоставлено питание.

В Кольцово сообщили, что длительная задержка связана с поздним прибытием лайнера, передает Znak.com. Представители авиаперевозчика ситуацию не комментируют.