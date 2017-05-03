Рейс из Екатеринбурга на Кипр снова отложили

Пассажирам придется ждать вылета больше 16 часов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Кольцово в очередной раз отложили вылет самолета в Ларнаку, пассажиры которого должны были вылететь еще ночью. По данным онлайн-табло аэропорта, вылет рейса перенесен на 19.00 часов по местному времени.
Борт авиакомпании «Северный ветер» должен был отправиться на Кипр в 2.40 ночи, но рейс перенесли на 17.30 часов 4 мая. Однако вылет не состоялся, в общей сложности пассажирам придется ждать своего самолета более 16 часов. Сейчас они находятся в гостинице, им предоставлено питание.
В Кольцово сообщили, что длительная задержка связана с поздним прибытием лайнера, передает Znak.com. Представители авиаперевозчика ситуацию не комментируют.
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3 мая задержали рейс Сочи - Екатеринбург, на котором должны были вернуться домой болельщики футбольного клуба «Урал». Спецрейс для фанатов организовали «Уральские линии» совместно с клубом, но в итоге пассажирам пришлось несколько часов ждать вылета из-за неисправности самолета.