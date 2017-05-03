Свердловчане рискуют заразиться малярией

Случаи заболевания малярией в Свердловской области возможны из-за наличия насекомых-переносчиков и подходящих для них водоемов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Свердловской области возможно появление случаев малярии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора 3 мая.

Свердловчане могут заразиться малярией из-за наличия переносчика этого заболевания - комара рода анофелес, а также из-за большого числа подходящих для этих насекомых водоемов и возможного завоза возбудителя.

Чтобы не допустить случаев заболевания, санврачи следят за санитарно-техническим состоянием зон отдыха свердловчан. Кроме этого, на шести стационарных пунктах идут сезонные наблюдения за комарами, в том числе на водоемах, благоприятных для размножения комаров рода анофелес.

Свердловчанам, которые планируют отправиться на отдых в страны Азии, Юго-Восточной Азии, Океании и Южной Америки, рекомендуется принимать противомалярийные лекарства. Во время пребывания в этих регионах следует пользоваться репеллентами от насекомых.