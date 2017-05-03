Сторонники Руслана Соколовского подали заявку на пикет возле Храма-на-крови

Ее пока не одобрили.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
Сторонники блогера Руслана Соколовского, которого судят за экстремизм и оскорбление чувств верующих за ловлю покемонов в храме, подали заявку на проведение пикета в Екатеринбурге. Акцию хотят провести около Храма-на-крови, написал 4 мая «Новый день».
Как рассказала организатор акции Юлия Беспалова, заявка на пикет была отправлена сегодня. Сам пикет планируется провести 10 мая с 17 до 19 часов возле входа в Храм-на-крови на улице Царской. Максимальное число участников пикета, как указано в заявке, – 100 человек.
- На следующий день после акции, 11 мая, Верх-Исетский суд Екатеринбурга должен вынести приговор Руслану Соколовскому, которого обвиняют по трем статьям УК РФ, в том числе и в оскорблении чувств верующих. Ему грозит до 3,5 лет колонии.