Уличный художник из Екатеринбурга высказал протест против «храма-на-воде» рисунком с Лениным

Илья считает, что вождь мирового пролетариата не допустил бы строительства храма.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Уличный художник из Екатеринбурга Илья Мозги нарисовал на стене технической будки на улице Первомайской Владимира Ленина. Таким образом он высказал свое личное отношение к строительству Храма святой Екатерины на набережной Исети.

На рисунке Владимир Ленин изображен в полный рост. Слева от него размещена надпись: «Я вообще-то тоже против строительства «храма-на-воде».

- Ленин был атеистом и своим долгом считал бороться против церквей. В рамках борьбы против строительства храма-на-воде он бы добился оставить пруд в покое, я так думаю. Моя работа – это маленькая сатира, через которую я высказываю свое мнение. Я считаю, что никакого храма на пруду строить не надо, - рассказал журналисту НАШЕЙ Илья Мозги.

На фото: уличный художник Илья

Ранее Илья рисовал поэта на улице Пушкина и размещал другие различные рисунки и надписи на заборах и зданиях города.

На фото: работы Ильи