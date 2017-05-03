Уралгидромет выступил с обращением из-за пожарной ситуации в Свердловской области

Пожарная обстановка в регионе ухудшается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Уралгидромет предупредил об ухудшении пожарной ситуации на юго-востоке Свердловской области 4 мая.

В Свердловской области ухудшилась пожарная обстановка

Высокая пожарная опасность будет сохраняться в лесах на юго-востоке региона до 5 мая. Этому способствует теплая, сухая и ветреная погода, которая уже привела к многочисленным пожарам на территории области . По состоянию на 3 мая в регионе зафиксировали природные возгорания общей площадью более 66 гектаров.

Риск возникновения новых пожаров должен снизиться в ближайшие дни - синоптики прогнозируют похолодаение до плюс 10 градусов и осадки в виде дождей, в некоторых районах области может пройти небольшой снег.

Беспилотники будут искать нарушителей противопожарного режима

Из-за пожарной обстановки в Свердловскую область направили вертолет Ми-8 и самолет-амфибию МЧС, которые будут дислоцироваться в аэропорту Кольцово для быстрого реагирования в случае природных пожаров. Вертолет уже был использован 2 мая - МЧС и военные направили три вертолета для тушения пожара под Екатеринбургом, который угрожал поселку Кедровка.

Кроме этого, мониторить обстановку в лесах Свердловской области будут беспилотники. Особое внимание при этом будет уделяться территориям, на которых действует особый противопожарный режим - там беспилотники будут искать нарушителей, передавая специалистам видеоизображение и их местонахождение.