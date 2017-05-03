В День Победы в Екатеринбурге запрет на продажу спиртного в центре будет действовать с 6 утра

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге 9 мая, в День Победы, в центре не будут продавать спиртное с 6 утра и до полуночи, сообщили в администрации города 3 мая.

Запрет на торговлю алкоголем будет действовать на участке между Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. Здесь нельзя будет купить спиртное 9 мая с 6 утра и до 12 ночи.