В День Победы в Екатеринбурге запрет на продажу спиртного в центре будет действовать с 6 утра

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Екатеринбурге 9 мая, в День Победы, в центре не будут продавать спиртное с 6 утра и до полуночи, сообщили в администрации города 3 мая.
Запрет на торговлю алкоголем будет действовать на участке между Московской – Малышева – Карла Либкнехта – Николая Никонова – переулка Красного – улицы Челюскинцев. Здесь нельзя будет купить спиртное 9 мая с 6 утра и до 12 ночи.
- Также во всех магазинах не будут продавать спиртное с 7 до 12 часов в границах улиц Машиностроителей – Ильича – Краснознаменной – проспекта Орджоникидзе, с 7 до 15 часов на Инженерной от переулка Хибиногорского до Грибоедова, по улице Грибоедова от улицы Инженерной до улицы Торговой, с 7 до 15 на территории ЦПКиО, с 9 до трех дня в границах улиц Мамина-Сибиряка ‒ Первомайской – Бажова ‒ Шарташской.