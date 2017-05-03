В Екатеринбурге 75 процентов продуктов не отвечает нормам качества и безопасности

Власти города намерены снизить количество некачественной пищевой продукции до 60 процентов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Екатеринбурге 75 процентов пищевой продукции не соответствует требованиям к качеству и безопасности, установленным российским законодательством, сообщили в администрации города 4 мая.
За 2016 год инспекторы дважды совершали рейды по точкам розничной торговли. Результаты проверки неутешительные - 75 процентов всей проверенной продукции специалисты забраковали. Этот показатель власти города планируют сократить до 60 процентов в течение трех лет - соответствующий пункт включен в муниципальную программу «Развитие рынка товаров и услуг в муниципальном образовании «Екатеринбург» на 2017 - 2020 годы».
- За 12 лет количество предприятий розничной торговли в городе выросло на 2059 точек, сеть предприятий общепита - на 1029 объектов. При этом в администрации города число объектов торговли и общепита считают недостаточным для удовлетворения потребностей горожан.