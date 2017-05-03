В Екатеринбурге на скандальной овощебазе во время обысков силовики нашли взрывчатку

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге в четверг, 4 мая, на территории 4-й овощебазы на Завокзальной прошла операция силовиков. Об этом написал «АиФ-Урал».

Как сообщил источник издания, вооруженные люди в касках и бронежилетах задерживали и проверяли рабочих и торговцев.

— Результаты операции пока неизвестны, но по предварительным данным, там были обнаружены взрывчатка и оружил, — сообщил источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что полиция нашла на месте взрывпакеты. В ГУ МВД по Екатеринбургу информацию не комментируют.