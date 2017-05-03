11 лет колонии строгого режима: в Екатеринбурге суд вынес приговор убийце молодой мамы

Мужчина задушил ее, а тело вынес в сугроб.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
В Екатеринбурге Чкаловский районный суд Екатеринбурга в среду, 3 мая, вынес приговор 28-летнему местному жителю, которого обвиняли в убийстве своей знакомой, екатеринбурженки Марины Штермер, чье тело было найдено в сугробе в январе 2016 года.
– Сергей Тарасов признан виновным в убийстве 24-летней Марины Штермер и приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также он должен выплатить компенсацию морального вреда – 1 миллион рублей отцу девушки и компенсировать расходы на ее похороны 118 тысяч рублей, – рассказали НАШЕЙ в суде.
- Напомним, что тело 24-летней Штермер нашли местные школьники 27 января 2016 года в сугробе около школы № 105 на Химмаше, неподалеку от дома, где она жила.
- Была версия, что девушка слишком много выпила и замерзла на улице или даже отравилась алкоголем, но судебно-медицинская экспертиза установила, что ее задушили.
- Во время проверки выяснилось, что она была в гостях у своего знакомого Сергея Тарасова. Оказалось, у них произошел конфликт, и молодой человек задушил Марину, а после вытащил тело на улицу.
- Сама Марина жила с гражданским мужем Кириллом. Пара воспитывала их двухлетнего сына.