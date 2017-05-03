В Екатеринбурге уже полгода не могут найти мужчину: полиция подозревает, что его убили

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Екатеринбурге с октября ищут 47-летнего мужчину, который ушел из дома и не вернулся. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство», написала «КП-Екатеринбург» 3 мая.

47-летний Вадим Ахтямов жил в доме по улице Прибалтийской в Екатеринбурге. У него есть маленький ребенок, но в последнее время мужчина жил один. 6 октября 2016 года он ушел из дома и исчез. Найти его самого или следов его пребывания не удалось до сих пор.

Как уточнили в полиции, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».