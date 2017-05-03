В кровати семьи из Екатеринбурга взорвался мобильный телефон

В момент взрыва мужчина держал смартфон в руках.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Во вторник, 2 мая, у жителя Екатеринбурга Алексея Юдина буквально в руках взорвался мобильный телефон марки DEXP. Об этом инциденте журналисту НАШЕЙ рассказала его жена Евгения.

Мобильный телефон был подключен к зарядному устройству. Семейная пара готовилась ко сну. Мужчина взял на некоторое время смартфон в руки. Он услышал резкий хлопок и отбросил гаджет в сторону. Телефон загорелся.

- Во время возгорания от него отлетела задняя крышка вместе с чехлом. Сам смартфон, ведомый неуправляемой энергией, залетел в угол под кровать, где благополучно загорелся, - вспоминает Евгения.

Женщина тут же схватила одеяло, накрыла им телефон и потушила пламя.

- Муж отделался парой микроожогов на животе. Подгорела кровать, прожжено одеяло и отложены килограммы кирпичей. Если бы взрыв произошел на пять минут позднее, последствия могли быть куда серьезнее. Мы находились в кровати и готовились ко сну. Ночью смартфон обычно лежит в изголовье прямо над нашими головами, - добавляет Евгения.