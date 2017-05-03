В Свердловской области естественная смертность увеличилась почти в 2,5 раза

С начала 2017 года в регионе количество умерших свердловчан выросло на 2 413 человек по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Свердловской области убыль населения выросла в 2,5 раза, сообщает Свердловскстат 4 мая.

С января по март 2017 года в регионе родилось 13 305 детей, что за 1 344 ребенка меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. При этом количество умерших свердловчан увеличилось на 2 413 человек и достигло 15 718 человек, включая 73 детей в возрасте до года.

В 2016 году за тот же период умер 15 631 человек, в том числе 104 ребенка младше года. Таким образом, естественная убыль населения в Свердловской области выросла почти в 2,5 раза - с 6,7 процентов в первом квартале 2016 года до 18,1 процентов за тот же период 2017-го.