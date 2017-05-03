В Свердловскую область идет резкое похолодание

Циклон принесет с собой снег с дождем и похолодание до минус 7 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

В Свердловской области 4 и 5 мая сильно похолодает - по прогнозу Уральского гидрометцентра, температура воздуха опустится до минус 7 градусов.

На Средний Урал надвигается циклон - он идет вдоль Полярного круга на север Уральского федерального округа. Циклон вызовет резкое похолодание - в некоторых районах области температура воздуха опустится до минус 7 градусов в ночное время, пройдут осадки в виде мокрого снега с дождем.

Днем будет теплее, но до прежних температур воздух не прогреется - столбик термометра будет показывать плюс 10-13 градусов. Днем также будут идти дожди, а ветер станет шквалистым - порывы достигнут силы 18 метров в секунду.