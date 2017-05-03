«Единство слова и дела — в крови»: что отобразят в символике Екатеринбурга к 300-летию города

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017
Администрация Екатеринбурга 4 мая 2017 года опубликовала техзадание для разработчиков символики к 300-летию города.
Как должен видеть художник
Согласно документу, художникам и дизайнерам придется отразить в логотипе три тезиса, каждый из которых содержит несколько подпунктов.
Первый тезис говорит об амбициозности и целеустремленности. В него входят подпункты: «Екатеринбург — не просто очередная третья столица России», «Екатеринбург — город людей, умеющих добиваться своего» и «Екатеринбург — город, мыслящий себя в мировом контексте».
Второй тезис определяется тремя словами: свободомыслие, самостоятельность и ответственность. Сюда включены подпункты: «Единство слова и дела — в крови», «Екатеринбург — команда свободных людей, приехавших за возможностями, а не чудесами», «Свободомыслие города проявляется в том, каких политиков он дал стране», и «Здесь не терпят пустых слов и назначенных авторитетов».
Третий тезис говорит об искренности и честности: «В Екатеринбурге ждут открытости даже от малознакомых людей», «Горожане умеют говорить и слышать правду прямо в лицо».
Учтут опыт «бургера»
От авторов логотипа требуется отобразить в нем число «300» в различных формах, а также учесть первую символику Екатеринбурга, знаковые архитектурные объекты города и «природные богатства Урала».
— Цветовое решения логотипа — всецело на усмотрение автора, при этом в случае разработки цветного логотипа необходимо дополнительно представить монохромный (чёрно-белый) вариант, — говорится в техзадании.
- В 2015 году в Екатеринбурге прошел конкурс по выбору айдентики уральской столицы. Победила работа сообщества Made in Ural, которое изобразило логотип в виде разбитого на три части названия города.
- Впоследствии этот логотип получил саркастичное название «бургер». До настоящего времени администрации города предлагают продолжить поиски более удачных вариантов айдентики.