«Единство слова и дела — в крови»: что отобразят в символике Екатеринбурга к 300-летию города

Городские власти опубликовали требования к новой айдентике уральской столицы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Администрация Екатеринбурга 4 мая 2017 года опубликовала техзадание для разработчиков символики к 300-летию города.

Как должен видеть художник

Согласно документу, художникам и дизайнерам придется отразить в логотипе три тезиса, каждый из которых содержит несколько подпунктов.

Первый тезис говорит об амбициозности и целеустремленности. В него входят подпункты: «Екатеринбург — не просто очередная третья столица России», «Екатеринбург — город людей, умеющих добиваться своего» и «Екатеринбург — город, мыслящий себя в мировом контексте».

Второй тезис определяется тремя словами: свободомыслие, самостоятельность и ответственность. Сюда включены подпункты: «Единство слова и дела — в крови», «Екатеринбург — команда свободных людей, приехавших за возможностями, а не чудесами», «Свободомыслие города проявляется в том, каких политиков он дал стране», и «Здесь не терпят пустых слов и назначенных авторитетов».

Третий тезис говорит об искренности и честности: «В Екатеринбурге ждут открытости даже от малознакомых людей», «Горожане умеют говорить и слышать правду прямо в лицо».

Учтут опыт «бургера»

От авторов логотипа требуется отобразить в нем число «300» в различных формах, а также учесть первую символику Екатеринбурга, знаковые архитектурные объекты города и «природные богатства Урала».

Зато выбор цвета символики остается за автором.

— Цветовое решения логотипа — всецело на усмотрение автора, при этом в случае разработки цветного логотипа необходимо дополнительно представить монохромный (чёрно-белый) вариант, — говорится в техзадании.