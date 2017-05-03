Екатеринбуржцы потеряли день отпуска из-за «Северного ветра»: вылет самолета из Кольцово на Кипр задержали на 12 часов

Туристов поселили в гостиницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Екатеринбуржцев лишили целого дня отпуска на Кипре из-за задержки самолета авиакомпании «Северный ветер». Борт должен был отправиться в ночь на 4 мая, в 2.40, но вылетит только сегодня днем, судя по данным онлайн-табло Кольцово.

Рейс пассажиров из Кольцово в Ларнаку задержали на 12 часов. Вместо 2.40 ночи он должен вылететь в 14.50 сегодня. Пассажиров на это время разместили в соседней с аэропортом гостинице «Лайнер». Но большинство недовольны тем, что оплаченный отпуск сократился. Причем причину задержки им никто так и не объяснил.

На онлайн-табло Кольцово указано, что перенос рейса произошел из-за позднего прибытие самолета в аэропорт отправления. Туроператором выступил «Пегас».