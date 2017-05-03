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Екатеринбуржцы потеряли день отпуска из-за «Северного ветра»: вылет самолета из Кольцово на Кипр задержали на 12 часов

Екатеринбуржцы потеряли день отпуска из-за «Северного ветра»: вылет самолета из Кольцово на Кипр задержали на 12 часов
16+
Фото: svx.aero
Туристов поселили в гостиницу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.05.2017

Екатеринбуржцев лишили целого дня отпуска на Кипре из-за задержки самолета авиакомпании «Северный ветер». Борт должен был отправиться в ночь на 4 мая, в 2.40, но вылетит только сегодня днем, судя по данным онлайн-табло Кольцово.
 
Рейс пассажиров из Кольцово в Ларнаку задержали на 12 часов. Вместо 2.40 ночи он должен вылететь в 14.50 сегодня. Пассажиров на это время разместили в соседней с аэропортом гостинице «Лайнер». Но большинство недовольны тем, что оплаченный отпуск сократился. Причем причину задержки им никто так и не объяснил.
 
На онлайн-табло Кольцово указано, что перенос рейса произошел из-за позднего прибытие самолета в аэропорт отправления. Туроператором выступил «Пегас». 
  • Вчера утром из-за репетиций авиатехники ко Дню Победы самолет, летевший из Дубая в Екатеринбург, сел в Уфе. Также аэропорт Кольцово будет работать с перерывами и 9 мая.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 04.05.2017, 10:40
Тэги: Самолет, Туризм, Жизнь в городе
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