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Больницам Свердловской области выделят 130 миллионов рублей

Больницам Свердловской области выделят 130 миллионов рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Увеличится и «подушевой норматив» в детских лечебных учреждениях.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Государственные медицинские учреждения Свердловской области получат 130 миллионов рублей дополнительного финансирования.

– Мы считаем, что это поможет, с одной стороны, повысить доступность первичной медицинской помощи, а с другой - финансово поддержать небольшие медицинские организации, в том числе, расположенные далеко от областного центра, – поясняет директор регионального ТФОМС Валерий Шелякин.

Также увеличится до 411 рублей "подушевой норматив" для детских больниц. Именно такую сумму будут получать учреждения за каждого ребенка, вне зависимости от того, обращался он помощью или нет.

  • Всего же в  2017 году  сфера здравоохранения получит финансирование в объеме 39,5 миллиарда рублей.

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Олег Галимов, 04.08.2017, 12:23
Тэги: Новости дня, Медицина, Деньги
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