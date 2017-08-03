Ущерб – 10 миллионов рублей: директор тагильской компании украл деньги жильцов за коммуналку

Уголовное дело направлено в суд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Нижнем Тагиле будут судить бывшего директора управления коммунального хозяйства Юрия Лямова, который украл деньги жильцов, отданные на оплату коммунальных услуг.

С июля 2014 года по июль 2015-го Лямов получил от жильцов многоквартирников Ленинского района деньги за коммунальные услуги, которые должен был направить поставщикам энергоресурсов. Однако Лямов этого не сделал вопреки договорам купли-продажи тепловой энергии и горячей воды.

В итоге "Тагилэнерго" понесло ущерб на сумму более трех миллионов рублей, "Нижнетагильские тепловые сети" – на сумму более пяти миллионов рублей, "Горэнерго" – более двух миллионов рублей.