Два участка земли в Академическом купили за 92 миллиона рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
В Екатеринбурге завершился аукцион по продаже двух земельных участков площадью 2,11 и 0,29 гектара в Академическом. Они ушли с молотка за 92 миллиона рублей "Балтийской строительной компании-54".
– 30% вырученных от продажи средств пойдут на развитие Уральского государственного аграрного университета, в чьем распоряжении ранее находились эти участки. Соответствующее решение приняла правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, – сообщили в АИЖК.
Участки расположены в центре микрорайона новостроек. Подъезд к ним осуществляется со стороны улиц Чкалова и Краснолесья.
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