Екатеринбургская семья отсудила полмиллиона рублей у застройщика

Супруги должны были отметить новоселье на 6 месяцев раньше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Семья из Екатеринбурга отсудила более полумиллиона рублей у застройщика ООО "Брусника". Компания на полгода позже сдала в эксплуатацию дом на углу улиц Ломоносова–Новаторов.

В 2015 году супруги заплатили 4,8 миллиона рублей по договору долевого строительства за трехкомнатную квартиру в новом жилом комплексе. Дом должен был быть не позднее сентября 2016 года, но новоселье жильцы отметили лишь в апреле 2017.

Семья решила обратиться в суд за компенсацией.

– Требования истцов суд удовлетворил частично. С ООО "Брусника. Екатеринбург" было взыскано 500 234 рубля, в том числе 300 000 рублей – неустойка, 165 000 – штраф, 30 000 рублей – компенсация морального вреда, 5 234 рубля – госпошлина, - сообщает пресс-служба Свердловский областной суд.

Застройщик подал апелляцию в областной суд, но ее отклонили.

Суммы выплат были определены в соответствии с законом, и оснований для их изменений нет.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!