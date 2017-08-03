Екатеринбуржцы проголосовали против проекта трамвайной ветки в Академический

В Уральском транспортном техникуме состоялись публичные слушания.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В Екатеринбурге состоялись публичные слушания по проекту трамвайной линии в микрорайон Академический. Горожане, участвовавшие в обсуждении, проголосовали против проекта.

Свои голоса в пользу проекта отдали всего три человека из 12, против проголосовали семеро, один не голосовал и еще один воздержался, сообщает Znak.com. На рассмотрение екатеринбуржцам предложили проект, который предполагает строительство трамвайной ветки длиной 6,7 километра, которая протянется вдоль улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей и до пересечения с улицей Татищева.

На слушаниях был также представлен альтернативный вариант: соединение линии от Академического с линией, идущей по улице Волгоградской. Это позволило бы сэкономить 30 процентов средств.