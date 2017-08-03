«Еще один прыгун»: на Луначарского лежит труп

Полиция и Следственный комитет выехали на место ЧП.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
Утром 4 августа в Екатеринбурге по адресу Луначарского, 210 был обнаружен труп.
– На место выехала следственная группа отдела СКР по Октябрьскому району. Также на место ЧП выехала полиция. Будут опрашиваться очевидцы, – рассказал "Нашей Газете" официальный представитель Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
- Добавим, что на этой неделе в Екатеринбурге девочка и мужчина были найдены мертвыми у подъездов своих домов.
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