Избирком Свердловской области вывел кандидата из предвыборной гонки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации кандидату в губернаторы Ивану Волкову, известного как "избитый юрист". Решение об этом принято в пятницу, 4 августа, на заседании Избиркома.
Причина отказа - Иван Волков не предоставил документы с "достоверными подписями".
- Кандидат Иван Волков был выдвинут партией "Российский общенародный союз", но не смог пройти муниципальный фильтр. Он сдал в избирком пустые подписные листы в знак протеста против этого фильтра.
- Сам Волков на сегодняшнее заседание не явился, так как решение было ожидаемым.
- Процесс регистрации кандидатов в губернаторы завершен. Борьбу продолжат шесть человек: Дмитрий Сергин (РППС), Дмитрий Ионин (СР), Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфенов (КПРФ), Константин Киселев ("Зеленые") и Евгений Куйвашев (ЕР).
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Пятерым – Евгению Ройзману, Виктору Костромину, Ивану Волкову, Олесе Красномовец, Олегу Сотникову – отказано в регистрации.