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«Избитый юрист» Иван Волков не будет участвовать в губернаторских выборах

"Избитый юрист" Иван Волков не будет участвовать в губернаторских выборах
16+
Фото: Facebook.com/Иван Волков
Избирком Свердловской области вывел кандидата из предвыборной гонки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Избирательная комиссия Свердловской области отказала в регистрации кандидату в губернаторы Ивану Волкову, известного как "избитый юрист". Решение об этом принято в пятницу, 4 августа, на заседании Избиркома. 

Причина отказа - Иван Волков не предоставил документы с "достоверными подписями". 

избирком

  • Кандидат Иван Волков был выдвинут партией "Российский общенародный союз", но не смог пройти муниципальный фильтр. Он сдал в избирком пустые подписные листы в знак протеста против этого фильтра.
  • Сам Волков на сегодняшнее заседание не явился, так как решение было ожидаемым.
  • Процесс регистрации кандидатов в губернаторы завершен. Борьбу продолжат шесть человек: Дмитрий Сергин (РППС), Дмитрий Ионин (СР), Игорь Торощин (ЛДПР), Алексей Парфенов (КПРФ), Константин Киселев ("Зеленые") и Евгений Куйвашев (ЕР).
  • Пятерым – Евгению Ройзману, Виктору Костромину, Ивану Волкову, Олесе Красномовец, Олегу Сотникову – отказано в регистрации.
     

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Галина Исакова, 04.08.2017, 18:10
Тэги: Политика, Жизнь в городе
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