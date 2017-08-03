Над Екатеринбургом взойдет «кровавая» Луна

Лунное затмение пройдет вечером 7 августа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Екатеринбуржцы смогут наблюдать "кровавую" Луну вечером 7 августа.

Неполное затмение естественного спутника Земли начнется в 20.24 7 августа и завершится в половине первого ночи. Процесс будет виден на территории всей России, но лучше всего его будет видно на территории Урала, Сибири и Европейской части России.

За два часа Луна пройдет через северную часть тени Земли и погрузится в тень на четверть диска, рассказали в Московском планетарии. При этом наш спутник окрасится в бордово-красный цвет.