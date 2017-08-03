В метро Екатеринбурга появятся терминалы для оплаты проезда банковской картой

Одно такое устройство уже установили на станции "Площадь 1905 года".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
В метро Екатеринбурга появится возможность оплатить проезд банковской картой. Специальный терминал уже установили на станции метро "Площадь 1905 года".
В скором времени пассажиры метро смогут оплачивать проезд банковской картой через специальные терминалы. Для этого необходимо приложить карту к устройству, после чего деньги за поездку спишутся автоматически, сообщает ЕТВ.
Пассажиры уже могут воспользоваться терминалом, чтобы оплатить проезд с помощью Е-карты. Такие терминалы появятся на всех станциях метро.
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