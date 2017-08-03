Мэр отрицает административное давление со своей стороны на организаторов забега.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017
Организатор и вдохновитель марафона "Европа – Азия" мэр города Евгений Ройзман получил номер участника. Об этом он сообщил своим подписчикам в Твиттере.
- Получил свой номер на марафон Европа-Азия. И не потому, что я такой блатной, а потому что первый зарегистрировался, - с ироничной улыбкой написал на своей странице Евгений Ройзман.
Ранее НАША писала о том, как Ройзман готовится к марафону - о его возрасте, диете, любимых кроссовках.
- Напомним, что марафон пройдет 6 августа по центру Екатеринбурга и будет двигаться в сторону памятника "Европа – Азия".
- На марафоне "Европа-Азия", который пройдет 6 августа, появится велопробег и изменятся маршруты транспорта.
- Ройзман приглашал бежать марафон политика Навального и опубликовал видеообращение.