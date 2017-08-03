Мэр отрицает административное давление со своей стороны на организаторов забега.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

Организатор и вдохновитель марафона "Европа – Азия" мэр города Евгений Ройзман получил номер участника. Об этом он сообщил своим подписчикам в Твиттере.

- Получил свой номер на марафон Европа-Азия. И не потому, что я такой блатной, а потому что первый зарегистрировался, - с ироничной улыбкой написал на своей странице Евгений Ройзман.

Ранее НАША писала о том, как Ройзман готовится к марафону - о его возрасте, диете, любимых кроссовках.