В воскресенье – дожди: выходные в Екатеринбурге будут пасмурными

Однако сильного похолодания не будет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В субботу, 5 августа, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью не выше плюс 15 градусов, днем - плюс 22-24. Ветер западный, силой 4-9 метров в секунду.

Воскресенье, 6 августа. Погода станет облачной, пройдут дожди. Днем будет чуть прохладнее - плюс 20-22 градуса. Ветер юго-западный, силой до 10 метров в секунду.