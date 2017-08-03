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В воскресенье – дожди: выходные в Екатеринбурге будут пасмурными
08:10, сегодня
В Екатеринбурге автокран сбил женщину
20:31, 03.08.2017
Сход вагонов под Нижним Тагилом обошелся "РЖД" в 4 миллиона рублей
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В три раза превысил норму алкоголя: в полиции рассказали подробности пьяной аварии на Плотинке
19:02, 03.08.2017
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В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце мая бармена
18:03, 03.08.2017
В Верхней Пышме выпавшего на козырек подъезда мужчину снимали врачи и пожарные
17:02, 03.08.2017
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16:52, 03.08.20171
ВТБ кредитует ООО «Артис-агро Экспорт»
"Урал" отдал в аренду двух футболистов
16:34, 03.08.2017
Житель Асбеста убил семейную пару ради редких монет, а после поджег дом
16:14, 03.08.2017
Полиция нашла водителя, с которым уехал пропавший в Нижнем Тагиле тренер детской хоккейной команды
16:10, 03.08.2017
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Друза»
Лоукостер "Победа" разрешит бесплатно провозить рюкзаки в салоне самолета
16:08, 03.08.2017
Пьяный десантник врезался в памятник Татищеву и де Геннину
15:36, 03.08.2017
В аэропорту Екатеринбурга открылась новая бесплатная парковка
15:35, 03.08.2017
Капитальный ремонт – под контролем
"Устроим кулинарный батл с Чантурией и Манучаряном!": лучший игрок "Урала" приготовил борщ для одноклубников
15:12, 03.08.2017
Пропавшего в Екатеринбурге студента нашли в религиозной общине
14:59, 03.08.2017
В Свердловской области боец Росгвардии спас провалившегося в люк шестилетнего мальчика
14:55, 03.08.2017
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После массовой драки с поножовщиной в Еланском гарнизоне госпитализировано 14 контрактников
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Подрядчик ЖК "Западный" в Академическом украл у пайщиков 18 миллионов рублей
14:11, 03.08.2017
На ВИЗе Nissan сбил женщину на пешеходном переходе
13:36, 03.08.2017
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12:17, 03.08.2017
В Нижнем Тагиле реконструируют Сталинградскую битву за 25 миллионов
12:14, 03.08.2017
Купаться на "Огонь Пляже" опасно: санврачи забраковали почти 30 свердловских водоемов
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11:18, 03.08.2017
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В воскресенье – дожди: выходные в Екатеринбурге будут пасмурными

В воскресенье – дожди: выходные в Екатеринбурге будут пасмурными
16+
Фото: Олег Галимов / "Наша Газета"
Однако сильного похолодания не будет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.08.2017

В субботу, 5 августа, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью не выше плюс 15 градусов, днем - плюс 22-24. Ветер западный, силой 4-9 метров в секунду.

Воскресенье, 6 августа. Погода станет облачной, пройдут дожди. Днем будет чуть прохладнее - плюс 20-22 градуса. Ветер юго-западный, силой до 10 метров в секунду.

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Маша Шмурыгина, 04.08.2017, 08:10
Тэги: Погода
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